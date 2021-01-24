Пожар произошел в частном доме в Новой Москве
Россия, Москва, поселение Вороновское, село Вороново, микрорайон Северный Карта всех событий
Пожар произошел в частном доме в ТиНАО. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.
Инцидент произошел по адресу поселение Вороновское, микрорайон Северный. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Возгорание локализовано.
Информации о пострадавших нет, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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