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Пожар произошел в частном доме в Новой Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Пожар произошел в частном доме в Новой Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, поселение Вороновское, село Вороново, микрорайон Северный Карта всех событий

Пожар произошел в частном доме в ТиНАО. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

Инцидент произошел по адресу поселение Вороновское, микрорайон Северный. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Возгорание локализовано.

Информации о пострадавших нет, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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