Проблемы столичных дольщиков решают после обследования домов

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В воскресенье, 24 января, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала о принятых решениях в отношении проблемных жилых комплексов.

За прошедший год в столице удалось достроить рекордное количество жилья в проблемных объектах — 386 тысяч квадратных метров недвижимости. По словам главы комитета, в 2020 году разрешения на ввод получили 34 корпуса в восьми объектах долгостроя. На сегодняшний момент полностью восстановлены права дольщиков, которые приобрели квартиры в жилом комплексе «Спортивный квартал», домах на Нагорной улице и в Новых Черемушках. Кроме того, полностью обеспечен ввод первой очереди крупнейшего долгостроя «Царицыно».

С начала года подписан договор о передаче проблемного жилого комплекса «Остров Эрин» Московскому фонду защиты прав дольщиков.

— Фонд сможет выступить в качестве нового застройщика объекта и исполнить обязательства перед 238 семьями дольщиков этого жилого комплекса, — пояснила Анастасия Пятова.

Решается проблема и другого жилого комплекса, расположенного в Кокошкине. Уже заключен договор на выполнение функций технического заказчика. Он проведет инженерные изыскания и разработает проектно-сметную документацию.

— Все документы будут готовы до мая 2021 года, — сообщила Пятова. — Затем определят окончательную стоимость достройки объекта, далее начнется сбор документов для получения разрешения на строительство.

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