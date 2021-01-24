Российские физики подтвердили теорию еще одного агрегатного состояния материи

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Российские физики из Объединенного института высоких температур и Московского физико-технического института получили подтверждение теории нобелевских лауреатов Майкла Костерлица и Дэвида Таулесса о наличии еще одного агрегатного состояния материи.

Опыты с аргоновой плазмой показали, что твердые вещества при переходе от кристалла к жидкости действительно имеют промежуточное состояние — гексатическую форму. Теперь ученые будут искать способ применения этого знания.

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