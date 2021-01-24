Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Безруков опубликовал трогательное видео со своим сыном
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Сергей Безруков опубликовал трогательное видео со своим сыном

Кирилл Николаев

Звезды

Актер Сергей Безруков опубликовал трогательное видео со своим сыном Cтепаном. Ролик появился на странице артиста в Instagram.

Безруков отправился на прогулку вместе со своей супругой Анной Матисон и сыном Степаном. Вместе они слепили снеговика, снежную бабу и собаку.

— А вот и Дед! К Бабе пришел! — написал Безруков в комментариях к посту.

Поклонники актера моментально отреагировали на его публикацию. Они выразили радость, что вся семья была в сборе.

«Ух, красота! Видимо, долго трудились над этим тандемом»; «Красавчик!! Талантлив, как отец»; «Круто, семья должна быть в сборе», — отметили они в комментариях к видео.

Читайте также: «А вы строили снежные пещеры?»: Сергей Безруков вспомнил свое детство

семьяактерСергей Безруков
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Гарик Харламов: сказка о сильно пьющем принце

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Все мнения
О проекте