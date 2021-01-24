Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Актер Сергей Безруков опубликовал трогательное видео со своим сыном Cтепаном. Ролик появился на странице артиста в Instagram.

Безруков отправился на прогулку вместе со своей супругой Анной Матисон и сыном Степаном. Вместе они слепили снеговика, снежную бабу и собаку.

— А вот и Дед! К Бабе пришел! — написал Безруков в комментариях к посту.

Поклонники актера моментально отреагировали на его публикацию. Они выразили радость, что вся семья была в сборе.

«Ух, красота! Видимо, долго трудились над этим тандемом»; «Красавчик!! Талантлив, как отец»; «Круто, семья должна быть в сборе», — отметили они в комментариях к видео.

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