Крупный пожар охватил здание склада в Подмосковье

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Пожар вспыхнул в складском здании в деревне Апаринки Московской области. Об этом в воскресенье, 24 января, рассказали в пресс-службе регионального главка Министерства чрезвычайных ситуаций.

В ведомстве уточнили, что горит здание по адресу деревня Апаринки, дом 15. Огонь охватил площадь 400 квадратных метров.

По предварительным сведениям, погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.

Между тем, источник в региональных экстренных службах рассказал, что существует угроза распространения огня на второй этаж здания, а также на соседнее строение. Также есть риск взрыва газовых баллонов, сообщает ТАСС.

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