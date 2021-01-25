Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Названы самые высокооплачиваемые вакансии для российских студентов
Фото: pexels.com/Ekaterina Bolovtsova

Названы самые высокооплачиваемые вакансии для российских студентов

Виктория Родимкина

Рынок труда

В России работодатели могут предложить студентам вакансии от 80 тысяч рублей в сферах IT, web-дизайна и администрирования. Об этом свидетельствует опрос сервиса «Работа.ру».

Так, согласно исследованию, вакансии, на которые работодатели готовы нанимать студентов и выпускников, обычно не требуют большого опыта работы, а также позволяют повышать классификацию за счет работодателя. Также такая работа позволяет одновременно учиться.

На высокооплачиваемые вакансии могут рассчитывать соискатели с финансовым или техническим образованием и навыком работы в проектах по вакансии customer journey expert. Помимо этого, достойную зарплату могут предложить аналитикам с опытом работы от года, которые специализируются на киберрисках и информационной безопасности.

Также высокую зарплату предлагают студентам в сфере IT и телекома. Программист С++ без опыта работы со знанием принципов объектно-ориентированного программирования может зарабатывать от 160 тысяч рублей в месяц, передает РИА Новости.

Помимо этого, сообщается, что программист VB+SQL без опыта работы может получать от 130 тысяч рублей в месяц, а до 80 тысяч рублей в месяц готова платить начинающему веб-разработчику служба доставки цветов.

Читайте также: Молодые россияне рассказали, по каким параметрам выбирают место работы

российские студентыприем на работузарплата
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Гарик Харламов: сказка о сильно пьющем принце

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Все мнения
О проекте