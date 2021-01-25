Названы самые высокооплачиваемые вакансии для российских студентов

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В России работодатели могут предложить студентам вакансии от 80 тысяч рублей в сферах IT, web-дизайна и администрирования. Об этом свидетельствует опрос сервиса «Работа.ру».

Так, согласно исследованию, вакансии, на которые работодатели готовы нанимать студентов и выпускников, обычно не требуют большого опыта работы, а также позволяют повышать классификацию за счет работодателя. Также такая работа позволяет одновременно учиться.

На высокооплачиваемые вакансии могут рассчитывать соискатели с финансовым или техническим образованием и навыком работы в проектах по вакансии customer journey expert. Помимо этого, достойную зарплату могут предложить аналитикам с опытом работы от года, которые специализируются на киберрисках и информационной безопасности.

Также высокую зарплату предлагают студентам в сфере IT и телекома. Программист С++ без опыта работы со знанием принципов объектно-ориентированного программирования может зарабатывать от 160 тысяч рублей в месяц, передает РИА Новости.

Помимо этого, сообщается, что программист VB+SQL без опыта работы может получать от 130 тысяч рублей в месяц, а до 80 тысяч рублей в месяц готова платить начинающему веб-разработчику служба доставки цветов.

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