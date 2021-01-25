Отборочный тур чемпионата профмастерства «Московские мастера» стартовал в Москве

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Отборочный тур на участие в IX Открытом чемпионате профессионального мастерства «Московские мастера» начался в Москве. Соревнования по стандартам WorldSkills Russia состоятся с 25 января по 21 февраля в столичных образовательных учреждениях.

В 2021 году отбор будет проводиться по 167 компетенциям. По итогам тура участников разобьют на команды, в рамках которых ребята поборются за звание лучших молодых профессионалов Москвы.

По словам начальника управления по развитию движения WorldSkills Московского центра качества образования Сергея Куколева, столичный чемпионат по стандартам WorldSkills является первым и важнейшим этапом на пути к финалу.

— Это уникальная возможность продемонстрировать свои умения и навыки, приобретенные за время обучения, и подтвердить уровень профессионализма на практике, — подчеркнул Куколев.

Мероприятия пройдут на территории столичных колледжей. Для каждой компетенции будут выделены специальные площадки в учреждениях, на базе которых ребята начнут выполнение заданий с соблюдением необходимых мер индивидуальной защиты. Участники будут использовать средства индивидуальной защиты, а также предусмотрена социальная дистанция.

Основная возрастная группа станет соревноваться в 151 компетенции. Для участников до 16 лет предусмотрены 115 компетенций, сообщает официальный сайт мэра Москвы. С особенностями соревнований можно ознакомиться на портале чемпионата.

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