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Доктор Мясников назвал более опасную привычку, чем курение
Фото: facebook.com/Доктор Мясников

Доктор Мясников назвал более опасную привычку, чем курение

Виктория Родимкина

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какая привычка является более вредной, чем курение сигарет.

По его словам, курение кальяна опаснее, чем табака. Врач пояснил, что многие заблуждаются, считая, что кальян — безопасный способ курения.

— На самом деле, когда мы курим кальян, мы вдыхаем вредных веществ ровно столько, сколько если бы мы курили полторы пачки сигарет, — сказал Александр Мясников.

Он уточнил, что курение кальяна может привести к раку легких из-за вдыхания мелкодисперсных частиц дыма. Микрочастицы сгорания попадают в легкие вместе с дымом, и происходит микроожог.

Телеведущий отметил, что не бывает безопасной формы курения. Это касается трубки и сигар. Все это является фактором риска для рака полости рта, добавил врач в эфире телеканала «Россия 1».

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вредная привычкаАлександр Мясниковкурение
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