Доктор Мясников ответил на семь распространенных вопросов о вакцинации

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Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на семь популярных вопросов о вакцинации от коронавируса.

Он отметил, что в России на данный момент доступны две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Принимать решение о том, каким препаратом прививаться, следует по совету врача.

Врач уточнил, что больных с онкологическими заболеваниями и другими тяжелыми болезнями нужно вакцинировать, так как это поможет им при борьбе с инфекцией.

— Логично предположить, что иммунный ответ у этих больных может быть значительно слабее, чем у других пациентов. Но тем не менее мы не можем пренебрегать хоть какой-то возможностью уберечь этих людей от фатальных последствий, — написал Мясников.

По его мнению, если человек переболел, то ему пока не следует вакцинироваться, поскольку антитела в организме первое время будут на высоком уровне.

Александр Мясников развеял миф о том, что россиян не будут впускать в Евросоюз и США без вакцины от компании Pfizer. При этом он допустил, что в будущем они будут ориентироваться на уровень защитных антител.

Также телеведущий пояснил, что современные вакцины покрывают новые мутации коронавируса, а коллективный иммунитет появится, когда будет привито 70–90 процентов населения.

Кроме того, врач призвал переболевших коронавирусом не комплексовать из-за низкого уровня антител. У человека есть клеточный иммунитет, который начнет вырабатывать антитела при столкновении с вирусом, добавил врач в своем Telegram-канале.

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