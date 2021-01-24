Доктор Мясников ответил на семь распространенных вопросов о вакцинации
Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на семь популярных вопросов о вакцинации от коронавируса.
Он отметил, что в России на данный момент доступны две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Принимать решение о том, каким препаратом прививаться, следует по совету врача.
Врач уточнил, что больных с онкологическими заболеваниями и другими тяжелыми болезнями нужно вакцинировать, так как это поможет им при борьбе с инфекцией.
— Логично предположить, что иммунный ответ у этих больных может быть значительно слабее, чем у других пациентов. Но тем не менее мы не можем пренебрегать хоть какой-то возможностью уберечь этих людей от фатальных последствий, — написал Мясников.
По его мнению, если человек переболел, то ему пока не следует вакцинироваться, поскольку антитела в организме первое время будут на высоком уровне.
Александр Мясников развеял миф о том, что россиян не будут впускать в Евросоюз и США без вакцины от компании Pfizer. При этом он допустил, что в будущем они будут ориентироваться на уровень защитных антител.
Также телеведущий пояснил, что современные вакцины покрывают новые мутации коронавируса, а коллективный иммунитет появится, когда будет привито 70–90 процентов населения.
Кроме того, врач призвал переболевших коронавирусом не комплексовать из-за низкого уровня антител. У человека есть клеточный иммунитет, который начнет вырабатывать антитела при столкновении с вирусом, добавил врач в своем Telegram-канале.
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