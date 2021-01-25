Столичные технологические компании смогут выйти на рынок Китая

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Технологические компании столицы могут принять участие в конкурсе, организованном Московским инновационным кластером (МИК) и пекинским научным парком «Чжунгуаньцунь». Прием заявок уже стартовал.

Принять участие смогут проекты шести направлений, которые относятся к производственным технологиям, источникам энергии, медицине и здравоохранению, туризму и спорту, а также креативной индустрии и цифровым решениям.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, два года назад при создании МИК столичное правительство учитывало опыт научного парка «Чжунгуаньцунь».

— Теперь совместно с ним город будет помогать столичным инновационным проектам выходить на китайский рынок и локализовывать китайские технологии у нас. В потенциале это также создаст возможности для взаимной интеграции и пилотирования инновационных решений, — подчеркнул Фурсин.

Для участия в конкурсе приглашаются компании, занимающиеся выпуском гражданских товаров, которые пока не вышли на китайский рынок. При этом продукт участников должен быть уникальным и способным к конкуренции в России и мире.

Полуфиналы конкурса пройдут на трех площадках в Пекине. Для этого в рамках отборочных туров выберут 60 российских компаний, 12 из которых смогут выйти в финал. В конце они примут участие в двухнедельном акселераторе, чтобы освоить рынок Китая. Сам финал пройдет на площадке пекинского инновационного форума «Чжунгуаньцунь — 2021». Призовой фонд мероприятия составит около 23 миллионов рублей. Каждый участник сможет привлечь инвестиции и заключить контракты с китайскими заказчиками, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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