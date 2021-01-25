Столичные парки подготовили для горожан новую онлайн-программу

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Парки Москвы подготовили для жителей столицы онлайн-уроки. Пользователи Сети смогут принять участие в экскурсиях, лекциях и мастер-классах.

Мероприятия доступны для горожан бесплатно без первоначальной регистрации. Онлайн-уроки пройдут с 25 по 30 января на страницах столичных парков в социальных сетях, а также на YouTube-каналах.

Так, в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» предлагают послушать лекцию о литераторе Александре Писареве и князе Сергее Голицыне, приуроченной ко Дню российского студенчества. 25 января в 14:00 любой желающий сможет узнать о нововведениях, предложенных деятелями, а также как их инициативы влияли на образование в России. Посмотреть лекцию можно на страницах парка в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте» и «Фейсбук».

Таганский парк подготовил мастер-класс по завариванию пуэра — необычного чая, прошедшего через процесс брожения. В составе напитка находится большое количество витаминов и микроэлементов. Видеоурок будет доступен 25 января в 17:00 на страницах столичного парка в соцсетях «Инстаграм», «ВКонтакте» и «Фейсбук».

Освоить технику быстрого рисунка можно в рамках занятия парка «Красная Пресня». Каждый желающий сможет использовать с помощью скетчинга написать картину в стиле хюгге. Трансляция состоится в татьянин день, 25 января, в 18:00 в «Инстаграме» парка.

Парк «Северное Тушино» продолжит серию видеоэкскурсий о жизни на подводных лодках, а также начнет новый проект, посвященный памяти героев войны.

В музее-заповедника «Царицыно» расскажут о строительстве Большого дворца, а «Кусково» научит горожан искусству изготовления шпалеры — тканой картины. А в парк «Ходынское поле» можно присоединиться онлайн к аргентинскому танго и бальным танцам, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Столичные технологические компании смогут выйти на рынок Китая