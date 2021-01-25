Россияне рассказали, сколько денег им нужно в месяц для счастливой жизни

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Среднестатистическому россиянину для счастливой жизни нужно 166 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который был проведен сервисом по поиску работы SuperJob.

Так, мужчинам необходимо на 28 процентов больше денег, чем женщинам — 187 тысяч и 146 тысяч соответственно. При этом самые высокие запросы у москвичей — им нужно 220 тысяч рублей в месяц.

Для беззаботной жизни жителям Владивостока нужно 200 тысяч рублей, а жителям Ростова-на-Дону — 190 тысяч рублей.

Аналитики пояснили, что петербуржцу для счастья нужно 176 тысяч рублей, в Челябинске эта сумма составляет 175 тысяч, а в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Саратове, Хабаровске — 170 тысяч рублей.

Меньше всего денег нужно жителям Оренбурга, Кирова, Пензы, Ульяновска и Барнаула. Им требуется от 124 до 138 тысяч рублей ежемесячно.

В опросе поучаствовали 22 тысячи россиян со всех регионов страны, передает RT.

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