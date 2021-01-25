Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Россияне рассказали, сколько денег им нужно в месяц для счастливой жизни
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Россияне рассказали, сколько денег им нужно в месяц для счастливой жизни

Виктория Родимкина

Общество

Среднестатистическому россиянину для счастливой жизни нужно 166 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который был проведен сервисом по поиску работы SuperJob.

Так, мужчинам необходимо на 28 процентов больше денег, чем женщинам — 187 тысяч и 146 тысяч соответственно. При этом самые высокие запросы у москвичей — им нужно 220 тысяч рублей в месяц.

Для беззаботной жизни жителям Владивостока нужно 200 тысяч рублей, а жителям Ростова-на-Дону — 190 тысяч рублей.

Аналитики пояснили, что петербуржцу для счастья нужно 176 тысяч рублей, в Челябинске эта сумма составляет 175 тысяч, а в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Саратове, Хабаровске — 170 тысяч рублей.

Меньше всего денег нужно жителям Оренбурга, Кирова, Пензы, Ульяновска и Барнаула. Им требуется от 124 до 138 тысяч рублей ежемесячно.

В опросе поучаствовали 22 тысячи россиян со всех регионов страны, передает RT.

Читайте также: Названы самые высокооплачиваемые вакансии для российских студентов

зарплатавысокое качество жизниденьги
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Гарик Харламов: сказка о сильно пьющем принце

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Все мнения
О проекте