Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Около девяти тысяч Татьян родилось в столице за последние 20 лет
Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Около девяти тысяч Татьян родилось в столице за последние 20 лет

Ксения Монахова

Город

Девять тысяч новорожденных девочек назвали Татьяной за последние 20 лет в Москве. Такими статистическими данными поделились в пресс-службе Управления ЗАГС столицы в понедельник, 25 января.

Отмечается, что больше всего Татьян родилось в 2000 году. Тогда на свет появилось более 650 девочек с этим именем. С 2009 года его популярность начала снижаться. Горожане стали выбирать необычные имена для девочек, такие как Рэчел-Татьяна, София-Татьяна, Татьяна-Мария, Татьяна-Николь. Всего за последние два десятилетия новорожденных в Москве называли около 40 различными именами, в состав которых включали имя Татьяна.

Некоторые горожане выбирают 25 января датой для вступления в семейную жизнь. Например, в 2021 году в Татьянин день торжественные свадебные церемонии состоятся в двух дворцах бракосочетания, работающих каждый день. Таким образом, 25 января в столице поженятся около 40 пар. Выбрать дату регистрации можно во время подачи заявления в ЗАГС, а также онлайн с помощью портала mos.ru или госуслуг, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Более 50 пар поженятся в День всех влюбленных в столице

праздникимена для новорожденныхТатьянин день
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Гарик Харламов: сказка о сильно пьющем принце

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Все мнения
О проекте