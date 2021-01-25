Около девяти тысяч Татьян родилось в столице за последние 20 лет

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Девять тысяч новорожденных девочек назвали Татьяной за последние 20 лет в Москве. Такими статистическими данными поделились в пресс-службе Управления ЗАГС столицы в понедельник, 25 января.

Отмечается, что больше всего Татьян родилось в 2000 году. Тогда на свет появилось более 650 девочек с этим именем. С 2009 года его популярность начала снижаться. Горожане стали выбирать необычные имена для девочек, такие как Рэчел-Татьяна, София-Татьяна, Татьяна-Мария, Татьяна-Николь. Всего за последние два десятилетия новорожденных в Москве называли около 40 различными именами, в состав которых включали имя Татьяна.

Некоторые горожане выбирают 25 января датой для вступления в семейную жизнь. Например, в 2021 году в Татьянин день торжественные свадебные церемонии состоятся в двух дворцах бракосочетания, работающих каждый день. Таким образом, 25 января в столице поженятся около 40 пар. Выбрать дату регистрации можно во время подачи заявления в ЗАГС, а также онлайн с помощью портала mos.ru или госуслуг, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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