Фото: dszn.ru/Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Число безработных москвичей сократилось на 34 процента в декабре 2020 года. Об этом в понедельник, 25 января, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, число официально зарегистрированных безработных в Москве уменьшается третий месяц подряд.

— Только за один последний месяц 2020 года этот показатель в Москве снизился более чем на треть — на 34 процента. В целом с начала октября число безработных граждан уменьшилось в Москве в два раза, что отражает динамику восстановления экономики города, — отметили Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что по состоянию на 29 декабря 2020 года уровень зафиксированной безработицы в столице составил 1,3 процента. Этот показатель оказался ниже на 1,48 процента, чем на начало ноября.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, после снятия ограничений одной из главных задач службы занятости было трудоустройство мотивированных безработных, которые готовы в кратчайшие сроки выйти на рынок труда. Благодаря партнерским отношениям службы занятости и бизнес-сообществ число вакансий увеличилось в три раза — до 260 тысяч.

— Созданная ранее гибкая система службы занятости, привлечение ведущих работодателей столицы и адресный подход к каждому кандидату — все это ускоряет процесс успешного трудоустройства. Так, в 2020 году мы помогли найти работу свыше 175 тысячам человек, а с начала 2021 года трудоустроены уже более трех тысяч кандидатов, — пояснила Анастасия Ракова.

Заммэра подчеркнула, что столица помогает найти работу разным категориям жителей. Для получения помощи в поиске работы можно обратиться в центр занятости населения «Моя работа». Гражданам старшего поколения, а также мамам с детьми и молодежи помогут в специализированном центре занятости «Моя карьера».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов рассказал, что в ноябре 2020 года уровень напряженности на рынке труда в столице достиг уровня февраля, когда еще не было проблем с пандемией. Он добавил, что в конце 2020 года на каждого соискателя приходилось в среднем около трех предложений от разных работодателей. Тогда как в мае прошлого года на одного безработного была одна вакансия, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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