Один человек погиб в результате столкновения трех автомобилей в ТиНАО

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

1с78А, 64-й километр, Варшавское шоссе, поселение Вороновское, Москва, Россия Карта всех событий

Один человек скончался в результате столкновения трех автомобилей. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Уточняется, что инцидент произошел на 56-м километре Варшавского шоссе в воскресенье, 24 января. Водитель автомобиля Фольксваген Поло выехал на встречную полосу, врезавшись в две других машины. Уточняется, что пассажир первого авто скончался от полученных травм. Кроме того, водителя госпитализировали в реанимацию с множественными переломами ребер.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)

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