«Она боится»: экс-супруга Гогунского рассказала, почему дочь не общается с отцом

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Бывшая супруга Виталия Гогунского Ирина Маирко заявила, что не вмешивается в отношения звезды с дочкой. По ее словам, 11-летняя девочка сама заблокировала отца.

Ирина призналась, что бывший супруг поднимал на нее руку. Их 11-летняя дочь видела это, поэтому у девочки случился стресс.

— Однажды она реально смывала с меня кровь в ванной. Когда мы с бывшим мужем разговаривали на повышенных тонах, у Миланы случился стресс. Она поэтому боится с ним общаться, — поделилась откровениями Маирко в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Несмотря на тяжелые воспоминания, экс-жена Виталия готова простить актера. Она хочет, чтобы у Гогунского сложились хорошие отношения с дочерью. По словам Ирины Маирко, звездный отец даже не поздравил Милану с днем рождения.

— Он в ее жизни был редким гостем всегда. Милана постоянно к нему тянулась, его приход был праздником. Я хочу, чтобы он общался с дочкой, — сказала Маирко.

Однако сам Гогунский утверждает, что бывшая жена препятствует общению с дочерью. Он отмечает, что целый год не виделся с Миланой. Звезда даже не отказывается от выплаты алиментов. Но, по его словам, без хороших отношений с Ириной нормального взаимодействия с дочерью не будет.

Напомним, пара официально развелась в 2019 году.

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