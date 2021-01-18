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«Разбила жадность к деньгам»: экс-супруга Гогунского отреагировала на его обвинения
/ Фото: Youtube.com/watch/ Виталий Гогунский с женой Ириной и дочкой Миланой

«Разбила жадность к деньгам»: экс-супруга Гогунского отреагировала на его обвинения

Юлия Ямпольская

Звезды

Бывшая супруга звезды сериала «Универ» Виталия Гогунского Ирина Маирко рассказала, что информация, которую привел актер в недавнем интервью, порочит ее честь и достоинство. Об этом она сообщила поклонникам на своей странице в социальной сети Instagram.

Женщина рассказала, что Гогунский хотел представить ее мошенницей, которая живет за счет их общей талантливой дочери Миланы. Маирко обратила внимание на то, что она занимается развитием девочки и вкладывает в это большие деньги, а актер не интересуется успехами наследницы.

— Я получила от юристов Виталия претензию, где он претендует на доступ к денежным средствам Миланы. И требует засчитать всю прибыль с канала в счет его алиментов, — рассказала Маирко.

Кроме того, она отметила, что такое отношение Гогунского к дочери ее удивляет. По словам экс-жены артиста, он знает, что дочку и Ирину полностью содержит новый гражданский муж Маирко. Она уточнила, что избранник вкладывается в развитие и образование Миланы.

— А тебя разбила зависть и жадность к деньгам, — отметила экс-супруга актера.

Ранее Виталий Гогунский назвал свою главную ошибку в жизни. По его словам, он был «молод и горяч», это и привело к разрыву с Ириной.

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