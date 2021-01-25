«Следы крови»: стали известны первые подробности смерти стендапера Александра Шаляпина

Фото: instagram/shalyap_in

Россия, Москва, Хорошёвское шоссе Карта всех событий

Тело актера и стендап-комика Александра Шаляпина в его квартире на Хорошевском шоссе обнаружили его жена и сосед.

Правоохранители выяснили, что 31-летняя супруга актера вернулась домой с дачи поздно вечером. В час ночи она открыла дверь своим ключом и увидела в квартире «следы крови». Женщина испугалась и позвала соседа. Вместе они обнаружили тело актера.

Жена комика объяснила, что Шаляпин страдал от алкоголизма на протяжении 20 лет. Он проходил лечение в клинике в Белгороде. В столицу он вернулся утром 21 января. У супругов произошел серьезный разговор, после чего жена уехала за город, сообщает РЕН ТВ.

О смерти мужчины в полицию 25 января сообщил его знакомый Дмитрий Чернявский. Он рассказал, что актер, предположительно, совершил самоубийство.

СПРАВКА «ВМ»

Александр Шаляпин родился в 1979 году. Он снялся более чем в 50 фильмах, среди которых «Карпов», «Крапленый», «Опережая выстрел», «Бессонница», «Под прикрытием».

В качестве комика начал выходить на сцену в 2010 году. Поначалу это были клубы, где он проводил вечеринки «Стендап-проект». С осени 2012 года до ноября 2014 года был постоянным участником проекта Stand Up.

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