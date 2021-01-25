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Онлайн-выставка уникальных карт города открылась в Москве
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Онлайн-выставка уникальных карт города открылась в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Жители столицы смогут узнать, как развивался город со времен Древней Руси до XX века благодаря виртуальной выставке «Картография Москвы». Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

По словам главы ведомства Сергея Левкина, специалисты сохранили богатое собрание летописных миниатюр, планов, а также иллюстрированных карт разных периодов.

— Например, у нас есть почти 200 географических чертежей, датируемых XVII веком. Для выставки мы отобрали самые интересные и наглядные изображения. Всего в новой онлайн-экспозиции представлено более 20 оцифрованных схем, — цитирует его официальный портал столицы.

Онлайн-выставка уникальных карт города открылась в МосквеФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Выставка состоит из семи разделов. Так, в «Иллюстрированных картах Москвы» для горожан опубликованы художественно оформленные материалы, в разделе «Планы и схемы города советского периода» — чертежи, которые отображают строительный бум XX века.

Кроме того, во вкладке «Генеральные планы развития Москвы» разместили документ 1935 года — проект города будущего. На ближайшие десять лет архитекторы запланировали присоединение новых районов к черте столицы, введение жилых кварталов, завершение строительства канала Волга — Москва, развитие метро и расширение сети наземного транспорта.

Также в разделе «Окрестности Москвы» пользователи смогут познакомиться с картами областных населенных пунктов, а в разделе «Транспорт» — с чертежами трамвайных путей 1936 и 1938 года.

Как отметил Сергей Левкин, коллекция карт поможет студентам вузов, историкам и другим специалистам в научной работе. А горожане узнают об этапах развития родного города.

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