Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Жителей столицы пригласили принять участие в конкурсе фотографий снегирей
/ Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Жителей столицы пригласили принять участие в конкурсе фотографий снегирей

Юлия Ямпольская

Город

В Мосприроде объявили конкурс фотографий #СнегирьGO, который приурочен к Всемирному дню дикой природы. Он отмечается 3 марта. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает официальный портал мэра столицы.

Для того, чтобы участвовать в конкурсе, нужно сфотографировать снегирей в городе. Это можно сделать на природных территориях Москвы, во дворе, в ближайшем парке или в любом другом месте. Далее снимок необходимо разместить с 25 января по 25 февраля на своей странице в соцсети с описанием, где и когда она была сделана, а также с хештегами #Мосприрода и #СнегирьGO.

Жителей столицы пригласили принять участие в конкурсе фотографий снегирейФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Победитель конкурса будет определен 3 марта. Авторы снимков, которые наберут наибольшее количество лайков, получат призы. Самые оригинальные изображения опубликуют на сайте Мосприроды и на ее страницах в соцсетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Твиттер».

Читайте также: Красногрудый символ зимы: где и как в Москве можно увидеть снегирей

птицыМоскваконкурс
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Гарик Харламов: сказка о сильно пьющем принце

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Все мнения
О проекте