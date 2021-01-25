Жителей столицы пригласили принять участие в конкурсе фотографий снегирей

/ Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В Мосприроде объявили конкурс фотографий #СнегирьGO, который приурочен к Всемирному дню дикой природы. Он отмечается 3 марта. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает официальный портал мэра столицы.

Для того, чтобы участвовать в конкурсе, нужно сфотографировать снегирей в городе. Это можно сделать на природных территориях Москвы, во дворе, в ближайшем парке или в любом другом месте. Далее снимок необходимо разместить с 25 января по 25 февраля на своей странице в соцсети с описанием, где и когда она была сделана, а также с хештегами #Мосприрода и #СнегирьGO.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Победитель конкурса будет определен 3 марта. Авторы снимков, которые наберут наибольшее количество лайков, получат призы. Самые оригинальные изображения опубликуют на сайте Мосприроды и на ее страницах в соцсетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Твиттер».

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