Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Женщина зарезала супруга в Подмосковье
Фото: СК РФ

Женщина зарезала супруга в Подмосковье

Юлия Ямпольская

Происшествия

Жительнице Подмосковья предъявлено обвинение в убийстве мужа. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Уточняется, что в субботу, 23 января, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире в поселке Красково, нанесла своему супругу не менее двух ударов кухонным ножом в живот. Мужчина скончался от полученных ран.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, а также провели проверку показаний с участием обвиняемой.

Читайте также: Стали известны подробности убийства жениха и его брата на свадьбе в Новой Москве

ПодмосковьеубийствоСК России по Московской области
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Владимир Высоцкий: живи и терпи

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Гарик Харламов: сказка о сильно пьющем принце

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Все мнения
О проекте