Женщина зарезала супруга в Подмосковье

Фото: СК РФ

Жительнице Подмосковья предъявлено обвинение в убийстве мужа. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Уточняется, что в субботу, 23 января, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире в поселке Красково, нанесла своему супругу не менее двух ударов кухонным ножом в живот. Мужчина скончался от полученных ран.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, а также провели проверку показаний с участием обвиняемой.

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