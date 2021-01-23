Стали известны подробности убийства жениха и его брата на свадьбе в Новой Москве

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Россия, Москва, поселение Марушкинское Карта всех событий

Журналисты узнали подробности убийства жениха и его брата на свадьбе в Новой Москве. Пуля, выпущенная злоумышленником в мужчину, попала ему в сердце, он скончался на месте.

Уточняется, что 36-летний Филипп Кординяну праздновал свадьбу в загородном клубе в Марушкинском поселении в Новой Москве. Церемония была пышной и растянулась на два дня.

На свадьбе было большое количество гостей, с одним из них у жениха произошла ссора. По всей видимости, это был кто-то из приглашенных стороной невесты.

Обиженный гость покинул свадьбу, но позже вернулся на черном внедорожнике без номеров и открыл стрельбу из малокалиберного оружия. Точный тип оружия пока не установлен.

Всего злоумышленник произвел шесть или семь выстрелов, из которых один попал в сердце жениха. Погиб и его брат, 34-летний Радик Кординяну.

В настоящее время правоохранительные органы работают на месте происшествия, сообщает РЕН ТВ.

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