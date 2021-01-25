Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Большой человек!»: Милославская опубликовала трогательное видео с Петровым
Фото: instagram.com/milostasii

«Большой человек!»: Милославская опубликовала трогательное видео с Петровым

Ксения Монахова

Звезды

Российская актриса Стася Милославская поздравила своего возлюбленного, актера Александра Петрова, с днем рождения. Архивным видео со звездой она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На кадрах пара сидит на стадионе, наблюдая за спортивным состязанием. Звезды весело проводят время, болея за футбольный клуб. Помимо этого, Милославская опубликовала снимок с Петровым, на котором они купаются в бассейне с видом на горы.

— Как все-таки здорово, что мы встретились тогда случайно в Стамбуле в мае 2019-го. Так тебя люблю! Так тобой горжусь! И как же сильно скучаю! Эй, с твоим днем, большой человек! — подписала актриса.

— Спасибо, родная! Люблю тебя! — написал Петров в комментариях под постом.

Сам актер встретил свой день рождения в вагоне поезда без возлюбленной.

Фолловеры Милославской поздравили Александра и пожелали счастья имениннику.

«Красивая пара! Счастья вам»; «Саня, Стася, вы бомба! Вы классные! Такие разные и в то же время идентичные!»;«Лучшие! С днем рождения, Санечка. Счастья тебе огромного!» — отметили в комментариях.

Читайте также: «Она боится»: экс-супруга Гогунского рассказала, почему дочь не общается с отцом

звездные парыАлександр ПетровСтася Милославская
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Владимир Высоцкий: живи и терпи

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Гарик Харламов: сказка о сильно пьющем принце

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Все мнения
О проекте