«Большой человек!»: Милославская опубликовала трогательное видео с Петровым

Фото: instagram.com/milostasii

Российская актриса Стася Милославская поздравила своего возлюбленного, актера Александра Петрова, с днем рождения. Архивным видео со звездой она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На кадрах пара сидит на стадионе, наблюдая за спортивным состязанием. Звезды весело проводят время, болея за футбольный клуб. Помимо этого, Милославская опубликовала снимок с Петровым, на котором они купаются в бассейне с видом на горы.

— Как все-таки здорово, что мы встретились тогда случайно в Стамбуле в мае 2019-го. Так тебя люблю! Так тобой горжусь! И как же сильно скучаю! Эй, с твоим днем, большой человек! — подписала актриса.

— Спасибо, родная! Люблю тебя! — написал Петров в комментариях под постом.

Сам актер встретил свой день рождения в вагоне поезда без возлюбленной.

Фолловеры Милославской поздравили Александра и пожелали счастья имениннику.

«Красивая пара! Счастья вам»; «Саня, Стася, вы бомба! Вы классные! Такие разные и в то же время идентичные!»;«Лучшие! С днем рождения, Санечка. Счастья тебе огромного!» — отметили в комментариях.

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