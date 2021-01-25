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СК просит арестовать причастных к двойному убийству братьев в ТиНАО
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

СК просит арестовать причастных к двойному убийству братьев в ТиНАО

Юлия Ямпольская

Происшествия

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в отношении братьев, причастных к двойному убийству на территории ТиНАО. Об этом в понедельник, 25 января, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по столице.

Уточняется, что уголовное дело расследуется по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), статьи 222 («Незаконное хранение оружия»), а также части 5 статьи 33 пункта «а», части 2 статьи 105 УК РФ («Пособничество в убийстве двух и более лиц»).

Ранее сообщалось, что в пятницу, 22 января, во время праздничного мероприятия на территории ТиНАО между участниками свадьбы случился конфликт, в ходе которого застрелили двух мужчин. Пострадавшие скончались на месте.

Одного из подозреваемых задержали. Им оказался мужчина 1989 года рождения. Позже в воскресенье, 24 января, был также задержан его пособник.

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