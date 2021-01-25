Собчак и Ефремов объяснили, как справились с «проклятием детей знаменитостей»

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак и актер Никита Ефремов рассказали, как они оба справились с «проклятием детей знаменитостей».

Дочь мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака заявила, что все дети знаменитостей имеют травмы, как дети, имеющие травмы, из семей алкоголиков и «плохо живущих людей».

— Я для себя решила эту проблему так. Я чувствую в чем-то свою «покалеченность», но я вышла на позитив. Это покалеченность сделала меня сильнее, увереннее в себе и так далее, — пояснила Собчак.

Она спросила, как с травмами справляется Ефремов.

— Есть два пути: понять, что это глюк, что я — это не мои мысли. Второй момент — признать, что я об этом думаю. Большинство моих страданий не от того, что я чувствую, а от сопротивления моим чувствам. Я в этот момент не думаю об этом, у меня все нормально. Но это растягивание «резинки». Первый шаг — надо признать проблему. Как с алкоголем история, — сообщил Ефремов-младший.

Видео опубликовано на YouTube.

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