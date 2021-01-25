«Могу сделать еще хуже»: Никита Ефремов объяснил, почему не поехал к отцу после аварии

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Российский актер Никита Ефремов объяснил, почему не поехал сразу на место аварии, которую спровоцировал его отец — актер Михаил Ефремов.

На вопрос журналистки Ксении Собчак, попытался ли он, узнав об аварии, связаться с отцом, Ефремов-младший заявил, что телефон отца был выключен.

— Я позвонил сразу ему, понял, что телефон выключен, и сразу стал смотреть новости, — отметил артист.

Собчак спросила, почему он не приехал на место происшествия.

— Там в момент создается облако людей, эгрегор людей, которые на этой трагедии паразитируют. Я понимаю на тот момент, что я в таком состоянии, что никакого конструктивного действия не сделаю. У меня сердце колошматило 140–170 ударов в минуту. Я на очень сильных чувствах могу сделать еще хуже. Чтобы помогать, я должен быть в ровном и спокойном состоянии. У меня было желание что-то сделать, но я понимал, что нет, — отметил Никита Ефремов.

Видео опубликовано на YouTube.

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова

В начале июня 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь за рулем своего джипа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в легковушку. В результате ЧП водитель Сергей Захаров получил травмы, от которых позже скончался.

В сентябре столичный суд признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев в колонии.

Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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