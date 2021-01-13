Адвокат Ефремова рассказал, удается ли семье встретиться с актером

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Петр Хархорин, адвокат российского актера Михаила Ефремова, рассказал, удается ли семье навестить актера, отбывающего наказание в колонии за смертельное ДТП.

Отмечается, что за полтора месяца никто из родных так и не навестил артиста. По словам Хархорина, Ефремов попал под личный карантин, а затем под общий. На сегодняшний день из-за ситуации с коронавирусом для всех, кроме адвоката, посещения заключенных запрещены.

— Никто в Белгородскую область, конечно, к нему не переедет. Туда и добираться тяжело — по 200 километров на машине от Белгорода или Воронежа. Да ведь и каждое свидание — это отвлечение доверителя от его режима дня, от труда или обеда, — цитирует слова адвоката «Собеседник».

По его словам, Ефремов попал в хорошую колонию. В будущем у заключенных появится возможность совершать видеозвонки с родными. Адвокат добавил, что артист устроился в колонии на работу, однако сам Михаил пока не хочет рассказывать, на какую именно.

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова

В начале июня 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь за рулем своего джипа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в легковушку. В результате ЧП водитель Сергей Захаров получил травмы, от которых позже скончался.

В сентябре столичный суд признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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