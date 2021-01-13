Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Адвокат Ефремова рассказал, удается ли семье встретиться с актером
Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Адвокат Ефремова рассказал, удается ли семье встретиться с актером

Ксения Монахова

Звезды

Петр Хархорин, адвокат российского актера Михаила Ефремова, рассказал, удается ли семье навестить актера, отбывающего наказание в колонии за смертельное ДТП.

Отмечается, что за полтора месяца никто из родных так и не навестил артиста. По словам Хархорина, Ефремов попал под личный карантин, а затем под общий. На сегодняшний день из-за ситуации с коронавирусом для всех, кроме адвоката, посещения заключенных запрещены.

— Никто в Белгородскую область, конечно, к нему не переедет. Туда и добираться тяжело — по 200 километров на машине от Белгорода или Воронежа. Да ведь и каждое свидание — это отвлечение доверителя от его режима дня, от труда или обеда, — цитирует слова адвоката «Собеседник».

По его словам, Ефремов попал в хорошую колонию. В будущем у заключенных появится возможность совершать видеозвонки с родными. Адвокат добавил, что артист устроился в колонии на работу, однако сам Михаил пока не хочет рассказывать, на какую именно.

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова

В начале июня 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь за рулем своего джипа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в легковушку. В результате ЧП водитель Сергей Захаров получил травмы, от которых позже скончался.

В сентябре столичный суд признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Ефремов снова уволил одного из своих адвокатов, нанятого ранее Джигурдой

Михаил Ефремовисправительные колониисмертельное ДТП
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дети, будьте добры, учитесь сами

Сергей Лесков
Сергей Лесков

На пороге открытий: чем удивит 2021 год

Все мнения
О проекте