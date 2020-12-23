Ефремов снова уволил одного из своих адвокатов, нанятого ранее Джигурдой
Актер Михаил Ефремов во второй раз отказался от услуг одного из своих адвокатов Андрея Алешкина, которого ранее нанимал актер Никита Джигурда.
— Адвокатская палата Санкт-Петербурга уведомила меня о расторжении соглашения со мной со стороны Ефремова. С Михаилом Олеговичем я более не сотрудничаю. Над жалобой более не работаю. Хочу поблагодарить всех, кто работал со мной по делу Ефремова, — сказал Алешкин корреспонденту РИА Новости.
Алешкина нанял Никита Джигурда для представления интересов Михаила Ефремова в апелляционной инстанции Мосгорсуда, но артист отказался от его услуг еще в начале заседания. Позже он снова заключил с ним соглашение.
Смертельная авария с участием Михаила Ефремова
В начале июня 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь за рулем своего джипа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в легковушку. В результате ЧП водитель Сергей Захаров получил травмы, от которых позже скончался.
В сентябре столичный суд признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.
Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.
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