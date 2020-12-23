Ефремов снова уволил одного из своих адвокатов, нанятого ранее Джигурдой

Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката / Фото: АГН «Москва» /Пресс-служба Мосгорсуда

Актер Михаил Ефремов во второй раз отказался от услуг одного из своих адвокатов Андрея Алешкина, которого ранее нанимал актер Никита Джигурда.

— Адвокатская палата Санкт-Петербурга уведомила меня о расторжении соглашения со мной со стороны Ефремова. С Михаилом Олеговичем я более не сотрудничаю. Над жалобой более не работаю. Хочу поблагодарить всех, кто работал со мной по делу Ефремова, — сказал Алешкин корреспонденту РИА Новости.

Алешкина нанял Никита Джигурда для представления интересов Михаила Ефремова в апелляционной инстанции Мосгорсуда, но артист отказался от его услуг еще в начале заседания. Позже он снова заключил с ним соглашение.

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова

В начале июня 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь за рулем своего джипа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в легковушку. В результате ЧП водитель Сергей Захаров получил травмы, от которых позже скончался.

В сентябре столичный суд признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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