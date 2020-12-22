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Добровинский ответил Ефремову на письмо с извинениями из колонии
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Добровинский ответил Ефремову на письмо с извинениями из колонии

Юлия Ямпольская

Общество

Лишенный статуса адвоката Александр Добровинский ответил артисту Михаилу Ефремову, написавшему ему письмо с извинениями из колонии. Уточняется, что в послании актер попросил прощения за оскорбления в адрес защитника потерпевшей стороны.

Юрист написал, что письмо для него было неожиданностью.

Хочу выразить вам свое уважение — вы смогли осознать свои ошибки и, что еще важнее, признать их публично и извиниться. В своем письме вы просите, чтобы я не таил на вас зла. Но я никогда и не таил на вас зла, я лишь выполнял свою работу, — уточнил Добровинский.

Он отметил, что в РФ нужно поставить точку в ситуациях, когда известные люди остаются безнаказанными в преступлениях. Он также пожелал актеру удачи и выразил уверенность в том, что Ефремов сможет перенести данную ситуацию с достоинством, передает РЕН ТВ.

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова

В начале июня 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь за рулем своего джипа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в легковушку. В результате ЧП водитель Сергей Захаров получил травмы, от которых позже скончался.

В сентябре столичный суд признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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Михаил ЕфремовДТПАлександр Добровинский
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