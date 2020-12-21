В Адвокатской палате назвали дело Ефремова водевилем

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Дело российского актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в центре Москвы, бросило тень на репутацию российской адвокатуры. Такое мнение выразил президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко в понедельник, 21 декабря.

По его словам, дело Ефремова является достаточно банальным с житейской и юридической точки зрения.

— Поведение наших коллег, как в процессе, так и вне процесса, превратило его в водевиль, — подчеркнул Пилипенко.

Кроме того, он предположил, что это еще не раз будут вспоминать и корить из-за поведения коллег. Пилипенко добавил, что члены палаты вовремя «почувствовали, что ситуация выходит за грани разумного, и оперативно отреагировали», передает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должны были выплатить 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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