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«Случилось за кулисами»: Добровинский прокомментировал вражду Ефремова и Пашаева
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Случилось за кулисами»: Добровинский прокомментировал вражду Ефремова и Пашаева

Ростислав Зубков

Закон

Любые попытки отменить приговор Михаилу Ефремову, осужденному по делу о смертельной аварии в Москве, вряд ли увенчаются успехом. Об этом юрист Александр Добровинский, представлявший интересы пострадавшей стороны, заявил корреспонденту «Вечерней Москвы».

Ранее один из защитников актера, Андрей Алешкин, сообщил, что планирует просить кассационный суд отправить дело артиста на пересмотр и отменить приговор. По словам юриста, суд «фактически подменил назначение и проведение комплексной экспертизы допросом эксперта (о том, был ли погибший водитель Сергей Захаров пристегнут в момент ДТП — прим. «ВМ»)».

В свою очередь Добровинский отметил, что на данный момент требование защиты Ефремова не носит официального характера, но было лишь озвучено в СМИ. До тех пор, пока просьба не получит надлежащего оформления, она остается «фантазией», считает юрист.

— Однако эта же тема всплывала при апелляции: тогда ее поднял другой адвокат Ефремова, но она была отклонена и как фактор, который должен был повлиять на возможность пересмотра дела, и как смягчающее доказательство. Кроме того, на апелляцию привели эксперта, которая тоже выступила с соответствующей речью. Суд не принял во внимание и это. Так что же нового мы можем услышать на третьем этапе судебного производства по делу Ефремова? — задается собеседник «ВМ» риторическим вопросом.

«Случилось за кулисами»: Добровинский прокомментировал вражду Ефремова и ПашаеваФото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Также Добровинский высказался по поводу возможных причин крупной ссоры между Ефремовым и его бывшим защитником Эльманом Пашаевым, со слов которого артист якобы готов «отдать жену» ради свободы.

— До последних дней Пашаев говорил на суде, что Ефремов — «самый честный человек» из всех, кого он знает. Что он «полностью заслуживает доверия», а жена его — вообще «гениальна». Потом что-то пошло не так: либо его кто-то подтолкнул к этому (конфликту с Ефремовым — прим. «ВМ»), либо что-то случилось за кулисами всего этого процесса. Возможно, на это повлияла история с лжесвидетелями. Они не могли появиться на ровном месте — на то они и лжесвидетели, работают за гонорар. Если этот гонорар выплачен Ефремовым, то я могу понять Пашаева. Если же наоборот — то могу понять Ефремова, — пояснил Добровинский.

В заключение он оценил заявление Пашаева о готовности помочь трем лжесвидетелям, которые утверждали на суде, что в машине Ефремова сидел не он сам, а неизвестный мужчина. По мнению Добровинского, Пашаев не сумеет помочь им в суде, поскольку был лишен статуса адвоката, но вполне может консультировать их «за кулисами».

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова

В начале июня 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь за рулем своего джипа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в легковушку. В результате ЧП водитель Сергей Захаров получил травмы, от которых позже скончался.

В сентябре столичный суд признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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Михаил ЕфремовЭльман ПашаевАлександр Добровинский
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