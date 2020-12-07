Пашаев: Ефремов готов был «отдать жену», чтобы избежать колонии

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер готов был «отдать жену», чтобы избежать тюремного заключения. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает РЕН ТВ.

— Когда нет для человека святого ничего – это самое страшное. Он мне говорил, что даже жену готов отдать, жену, чтобы его не посадили. Я после этого перестал его уважать как мужчину, — признался юрист.

Он добавил, что готов ответить за свои слова, пройдя тест на детекторе лжи.

Пашаев добавил, что он убеждал Ефремова не бояться наказания. Он также назвал артиста «подонком», заявив, что не брал денег от его семьи. По словам экс-адвоката, его гонорар зависел только от конкретного результата.

Напомним, в сентябре стало известно, что Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса на год.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должны были выплатить 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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