Новые адвокаты Ефремова не убедили судей в возможности смягчить вину актера

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Новые адвокаты Михаила Ефремова не убедили Мосгорсуд в том, что вину актера в смертельной аварии можно смягчить. Об этом говорится в апелляционном определении судебной коллегии.

Судьи приняли во внимание то, что актер перечислил каждому из потерпевших по 200 тысяч рублей, однако не считают, что это говорит о «добровольном возмещении имущественного ущерба и морального вреда». Такая оценка была дана в связи с тем, что старший сын жертвы ДТП требовал к моменту приговора более миллиона рублей в качестве компенсации. При этом все дальнейшие действия Ефремова по выплате компенсации были совершены уже после начала рассмотрения жалобы.

Помимо этого, судебная коллегия признала верным решение суда первой инстанции назначить артисту наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Признание вины, раскаяние Ефремова и наличие у него наград и положительных характеристик также были учтены Мосгорсудом. Все это вместе с компенсацией позволило сократить тюремный срок с восьми до семи с половиной лет, передает ТАСС.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должны были выплатить 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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