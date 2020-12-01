Ефремов написал супруге погибшего в ДТП Захарова письмо с извинениями

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Актер Михаил Ефремов написал супруге погибшего в ДТП Сергея Захарова письмо с извинениями. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя потерпевших Александра Добровинского.

Он уточнил, что в письме артист раскаивается в содеянном и приносит свои извинения.

— Это письмо нам показалось искренним и человечным. Это те слова, которые Михаилу Олеговичу следовало бы сказать изначально, — рассказал Добровинский.

Стало известно, что письмо Ефремов пытался написать много раз. Он попросил супругу погибшего дать ему возможность «стать нормальным отцом своим детям» и обещал сделать для нее все, что в его силах.

— Того веселого, ироничного и безалаберного Михаила Ефремова, которым я был, больше не будет никогда. Даже если вы простите меня за тот смертный грех, который я совершил, мне все равно придется отвечать перед Богом, — говорится в тексте письма.

Также артист попросил Захарову простить его за выбор адвоката Эльмана Пашаева. По словам Ефремова, он неоднократно просил юриста не высказываться о семье погибшего.

Ранее ОНК ответила на слухи о «потерявшемся» Ефремове.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должны были выплатить 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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