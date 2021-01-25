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Женщину в Приморье задержали по подозрению в убийстве семилетней дочери
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Женщину в Приморье задержали по подозрению в убийстве семилетней дочери

Виктория Родимкина

Происшествия

Полиция в Уссурийске задержала женщину, которую подозревают в убийстве семилетней дочери. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю в понедельник, 25 января.

Уточняется, что тело девочки с признаками насильственной смерти было найдено 3 января в квартире по улице Ленинградской. В запертой квартире вместе с телом ребенка находилась 37-летняя женщина. Она была в неадекватном состоянии и нуждалась в помощи медиков.

Позднее мать девочки поместили в психиатрическую больницу. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти малолетнему», добавили в ведомстве.

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