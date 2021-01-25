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Спасатели ликвидировали пожар в квартире на западе Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Спасатели ликвидировали пожар в квартире на западе Москвы

Олег Сыров

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 100к7 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире жилого дома на юге столицы. Об этом в понедельник, 25 января, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в ГУ МЧС по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу Шоссе Энтузиастов, дом 100, корпус 7. Прибывшее на место пожарно-спасательное подразделение обнаружило, что горит квартира на седьмом этаже. Огонь распространился на 15 квадратных метров.

Видео: Telegram-канал «Москва 24»

В 9.47 спасатели ликвидировали пожар. Пострадавших нет. На данный момент причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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МЧСМосквапожар
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