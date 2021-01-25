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Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар на подмосковном складе
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар на подмосковном складе

Татьяна Плотникова

Происшествия

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое возгорание в складском помещении в Московской области. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает региональный главк Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточнили в ведомстве, сначала огонь был локализован на площади в тысячу квадратных метров. По состоянию на 23:53 по московскому времени открытое горение удалось ликвидировать.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Ранее стало известно, что в ночь на 25 января загорелось складское здание по адресу деревня Апаринки, дом 15. В подмосковных экстренных службах сообщали, что имелась угроза распространения огня на второй этаж здания, а также на соседнее строение.

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МЧСМосковская областьпожар
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