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Пожар в частном доме в Новой Москве потушили
Фото: twitter.com/emercom_press

Пожар в частном доме в Новой Москве потушили

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Вороновское, село Вороново, микрорайон Северный Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в частном жилом доме в ТиНАО. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

Как уточняет ведомство, огонь охватил кровлю и мансарду дома. К настоящему времени пожар потушен. Сведения о пострадавших не поступали, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул по адресу поселение Вороновское, микрорайон Северный. Площадь пожара достигала 200 квадратных метров.

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