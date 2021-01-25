Школу на 550 человек построят на юго-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Рязанский проспект, 6Ас2 Карта всех событий

Школа на 550 человек появится на юго-востоке столицы. Об этом в понедельник, 25 января, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, образовательное учреждение будет находиться по адресу Рязанский проспект, дом 6а. Общая площадь школы составит порядка трех тысяч квадратных метров.

— Несмотря на простую прямоугольную форму, здание будет иметь интересный архитектурный облик за счет фасадов с различной фактурой. В качестве материала решено использовать художественную штукатурку белого цвета. А за счет большого количества окон в здании будет много солнечного света, — уточнил Кузнецов.

Кроме того, он добавил, что на территории образовательного учреждения появится зона отдыха. Также специалисты высадят кустарники и цветы, сформируют большое спортивное ядро с площадками для занятий гимнастикой, волейболом и баскетболом, с полем для мини-футбола, зонами, которые будут отведены для сдачи нормативов ГТО.

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