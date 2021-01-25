Аксенов рассказал о ситуации с наполняемостью водохранилищ в Крыму

Фото: facebook.com / Официальный аккаунт Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не ждать осадков, а продолжать работу по разработке скважин для добычи воды из подземных источников на полуострове. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба по водоснабжению в понедельник, 25 января.

Он отметил, что работа строится исходя из худшего сценария наполнения обмелевших водохранилищ.

— Пока что оптимистичных сценариев нет. Мнение синоптиков делится, никто не может с точностью сказать, что будет. У нас расчет, что ситуация не изменится, даже, наоборот, считать надо, что она изменится в худшую сторону. Из этого исходим, — сказал глава региона.

Сергей Аксенов заявил, что следует продолжать работу по разработке подземных источников водоснабжения, передает РИА Новости.

Глава администрации Ялты Янина Павленко, в свою очередь, сообщила, что таяние снега и осадки вызвали притоки в Загорское и Счастливенское водохранилища. Так, 14 тысяч кубометров воды за сутки прибыло в Загорском водохранилище, 62 тысячи кубометров — в Счастливенском.

До 2014 года около 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина, поставлявшая ресурс через Северо-Крымский канал от Днепра. После воссоединения Крыма с Россией подача воды в республику была прекращена в одностороннем порядке. В связи с этим властям Крыма пришлось решать вопрос за счет водохранилищ естественного наполнения, однако за последний год они сильно обмелели из-за засухи.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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