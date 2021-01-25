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Борис Корчевников впервые рассказал о тайной супруге Ефима Шифрина
Фото: instagram.com/b.korchevnikov

Борис Корчевников впервые рассказал о тайной супруге Ефима Шифрина

Ксения Монахова

Звезды

Российский телеведущий Борис Корчевников впервые рассказал о тайной супруге Ефима Шифрина, который стал новым гостем программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Отмечается, что юморист женился в 26 лет, однако по сей день живет в одиночестве.

— В 26 лет я пережил опыт, который принято называть главным в жизни и из-за которого я до сих пор живу в одиночестве. Я женился. Признался как-то известный юморист, актер театра и кино Ефим Шифрин, — рассказал Борис Корчевников.

По его словам, многие до сих пор уверены, что Шифрин никогда и не был женат. Ведущий отметил, что это не единственная тайна известного артиста.

В конце беседы в рамках эфира Корчевников спросил у юмориста, почему тот категорично вычеркнул бывшую супругу из своей жизни и никогда прежде не говорил о ней. Однако этот вопрос остался без ответа. Телеведущий пообещал, что раскроет подробности таинственной истории позже.

Отмечается, что ранее в беседах с журналистами Шифрин говорил, что никогда не был женат, а также не имеет детей. Однако он отказывался отвечать на вопросы о том, почему так и не встретил ту единственную, с кем хотелось бы заключить брак.

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