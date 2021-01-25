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Синоптик рассказала о погоде в Москве в последнюю неделю января
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Синоптик рассказала о погоде в Москве в последнюю неделю января

Юлия Ямпольская

Город

Зимняя погода с температурой до минус семи градусов вернется в столицу ближе к выходным. Об этом в понедельник, 25 января, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в первой половине недели ожидаются осадки. Во вторник, 26 января, столбик термометра опустится до минус одного градуса. В течение дня температура будет снижаться.

Кроме того, в среду, 27 января, будет облачно, временами ожидаются осадки в виде мокрого снега, а также в течение суток в столичном регионе будет 1–4 градуса ниже нуля, передает РИА Новости.

Как отметила специалист, в четверг, 28 января, погода будет уже «вполне зимняя», облачная. Потом в Москве ожидается понижение температуры.

Читайте также: Температурный рекорд зафиксировали в Москве 25 января

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