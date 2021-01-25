Температурный рекорд зафиксировали в Москве 25 января

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Температурный рекорд за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений установлен в Москве. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в столичном Метеобюро.

Уточняется, что воздух в городе прогрелся до плюс 3,8 градуса. Такая высокая температура на 12 градусов превышает климатическую норму.

Ранее в воскресенье, 24 января, сообщалось, что столбик термометра поднялся до плюс 2,2 градуса.

Абсолютный температурный рекорд тепла для 25 января в столице был зафиксирован в 2002 году. В тот день воздух прогрелся до плюс 3,6 градуса

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