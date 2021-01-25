«Не пустили в ресторан, как бомжа»: Собчак рассказала, как оказалась «на дне»

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что решила пересмотреть свою жизнь после того, как ее не пустили в дорогой столичный ресторан рано утром.

— Я помню ощущение, когда я поняла, что все, надо с этим завязывать. Шесть утра, после каких-то вечеринок я прихожу в ресторан, а меня туда не пускают. Притом что я уже известный человек и понимаю, что я уже в таком всклоченном виде, что меня не пустили в ресторан, как бомжа. И тут я понимаю: я на дне, — заявила Собчак.

При этом она считает, что если у человека есть какие-то зависимости, то это вопрос генетики. Собчак напомнила, что много тусовалась раньше, выпивала — «всякое в жизни было». Но она считает, что зависимостей у нее не было.

Видео опубликовано на YouTube.

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