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Столичным предпринимателям рассказали, как получить поддержку города
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Столичным предпринимателям рассказали, как получить поддержку города

Юлия Ямпольская

Город

В Москве на данный момент работает порядка 728 тысяч малых и средних предприятий, каждое из них может рассчитывать на поддержку правительства города. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Уточняется, что ведомство предоставляет бизнесу субсидии на покрытие понесенных расходов, в частности затрат на развитие предприятия. Суммы компенсаций могут составлять от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.

Как отметил глава ведомства Алексей Фурсин, более трех тысяч заявок на сумму порядка трех миллиардов рублей одобрили в прошлом году.

В 2020 году стало больше кредитов, которые возмещают расходы. Кроме того, увеличилось число субсидируемых сфер деятельности, стали проще требования к получателям. Теперь подать заявку на некоторые виды компенсаций можно онлайн на едином портале для взаимодействия бизнеса и власти в Москве, передает официальный сайт мэра столицы.

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