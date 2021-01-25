Суд по делу о квартире Лидии Федосеевой-Шукшиной пройдет 26 января

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Заседание, на котором Бари Алибасов планирует обжаловать ранее принятое решение суда в деле о квартире Лидии Федосеевой-Шукшиной, состоится 26 января. По информации ФАН, точку в данном вопросе поставят в Московском городском суде.

Напомним, что 12 октября 2020 года судебной палатой было постановлено, что сделка по купле-продаже данной недвижимости недействительна и Бари Алибасов должен вернуть квартиру своей бывшей супруге.

По словам адвоката истицы Юлии Вербицкой-Линник, в конце прошлого года между бывшими супругами состоялось примирение, они вместе провели новогодний праздник и несколько дней накануне Рождества. В это время Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина договорились приостановить все судебные тяжбы.

— Лидия Николаевна рассказала мне, что они помирились, между ними достигнуты договоренности о восстановлении брака, а также о прекращении любых судебных дел. После этого она передала трубку Бари Каримовичу, который подтвердил ее слова, — пояснила адвокат.

Однако после 12 января, по словам Юлии Вербицкой-Линник, Лидия Федосеева-Шукшина не может созвониться с бывшим мужем. Она также два раза приезжала к нему, дверь ей не открыли.

— Мы полагаем, что сын Алибасова Бари-младший и бенефициар процесса, водитель Алибасова Сергей Моцарь, препятствуют ее общению с мужем, — сообщила адвокат.

Вербицкая-Линник также предположила, что они не заинтересованы в том, чтобы брак между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной был восстановлен.

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