«Планировал выставить отца алкоголиком»: сын Алибасова — о заявлении в полицию на Горжанкина

Фото: instagram.com/barialibasovjr

Сын продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов-младший объяснил корреспонденту «Вечерней Москвы», почему его отец подал заявление в полицию на бывшего РR-директора Вадима Горжанкина.

Он рассказал, что 24 декабря 2020 года продюсер развелся с Лидией Шукшиной. Под Новый год отец вновь встретился с ней. После праздников Бари Алибасов-младший вернулся из Калининграда. Он отметил, что в квартире было много бутылок из-под вина, а отец плохо все помнил.

— Горжанкин воспользовался тем, что у Бари Алибасова проблемы с краткосрочной памятью, он пытался подписать у отца бумаги — договор на съемки. Отец берет за съемки 600 тысяч рублей, — рассказал сын продюсера.

По его мнению, Горжанкин хотел, чтобы Бари Алибасов снялся в ток-шоу бесплатно. Продюсер не настолько плохо себя чувствовал, чтобы не понять, что ничего подписывать не надо.

— Он планировал выставить отца алкоголиком и заработать. Я уволил Вадима Горжанкина, отец все это поддержал. Он пытался выставить отца перед СМИ каким-то отморозком, увеличить количество просмотров любым способом. Он перешел все границы, — подчеркнул Бари Алибасов-младший.

Он назвал Горжанкина подлым человеком, который пытается заработать на семье Алибасовых.

Ранее стало известно, что Бари Алибасов подал заявление в полицию с просьбой привлечь Вадима Горжанкина к ответственности за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 128 («Клевета») УК РФ.

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