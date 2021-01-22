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Сын Бари Алибасова подтвердил его госпитализацию
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сын Бари Алибасова подтвердил его госпитализацию

Кирилл Николаев

Олег Сыров

Происшествия

Бари Алибасов-младший подтвердил госпитализацию своего отца в одну из московских больниц. Об этом он сообщил корреспонденту «Вечерней Москвы».

По его словам, это полуплановое лечение. Продюсер будет находиться в больнице четыре дня. Сын продюсера отметил, что у Алибасова наблюдается плохое кровоснабжение головного мозга, проблемы с участком, отвечающим за оперативную память.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации Алибасова.

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