Сын Бари Алибасова подтвердил его госпитализацию

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Бари Алибасов-младший подтвердил госпитализацию своего отца в одну из московских больниц. Об этом он сообщил корреспонденту «Вечерней Москвы».

По его словам, это полуплановое лечение. Продюсер будет находиться в больнице четыре дня. Сын продюсера отметил, что у Алибасова наблюдается плохое кровоснабжение головного мозга, проблемы с участком, отвечающим за оперативную память.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации Алибасова.

Читайте также: СМИ: Бывшему главе Раменского района вынесли обвинения в убийстве любовницы