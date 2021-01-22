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Бари Алибасов подал заявление в полицию на бывшего РR-директора
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Бари Алибасов подал заявление в полицию на бывшего РR-директора

Кирилл Николаев

Олег Сыров

Происшествия

Продюсер Бари Алибасов подал заявление в полицию на бывшего РR-директора Вадима Горжанкина. Об этом в пятницу, 22 января, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил адвокат сына продюсера Александр Бенхин.

По его словам, Алибасов подал заявление в полицию с просьбой привлечь Горжанкина к ответственности за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 128 («Клевета») УК РФ. Бари Алибасов-младший защищает честь и интересы отца. Заявление было подано 22 января.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасова госпитализировали в одну из московских клиник. Продюсер будет находиться в больнице четыре дня. Сын продюсера отметил, что у Алибасова наблюдается плохое кровоснабжение головного мозга, проблемы с участком, отвечающим за оперативную память.

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