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Скончался продюсер фильма «Банды Нью-Йорка» Альберто Гримальди
Фото: YouTube

Скончался продюсер фильма «Банды Нью-Йорка» Альберто Гримальди

Ксения Монахова

Кино

На 96-м году жизни скончался итальянский кинопродюсер Альберто Гримальди. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает журнал Variety.

Отмечается, что смерть известного продюсера подтвердил его сын Маурицио. По его словам, кончина Гримальди случилась по естественным причинам. Как сообщает газета Corriere della Sera, кинопродюсер умер в Майами (штат Флорида, США).

Альберто Гримальди был продюсером известных во всем мире режиссеров. С его помощью были созданы знаменитые фильмы, такие как «Хороший, плохой, злой» режиссера Серджио Леоне, «Последнее танго в Париже» Бернардо Бертолуччи и других.

Последним и самым успешным фильмом стала картина «Банды Нью-Йорка» режиссера Мартина Скорсезе. Киноленту, получившую 10 номинаций на премию «Оскар», сняли в 2002 году.

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