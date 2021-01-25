Скончался продюсер фильма «Банды Нью-Йорка» Альберто Гримальди

Фото: YouTube

На 96-м году жизни скончался итальянский кинопродюсер Альберто Гримальди. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает журнал Variety.

Отмечается, что смерть известного продюсера подтвердил его сын Маурицио. По его словам, кончина Гримальди случилась по естественным причинам. Как сообщает газета Corriere della Sera, кинопродюсер умер в Майами (штат Флорида, США).

Альберто Гримальди был продюсером известных во всем мире режиссеров. С его помощью были созданы знаменитые фильмы, такие как «Хороший, плохой, злой» режиссера Серджио Леоне, «Последнее танго в Париже» Бернардо Бертолуччи и других.

Последним и самым успешным фильмом стала картина «Банды Нью-Йорка» режиссера Мартина Скорсезе. Киноленту, получившую 10 номинаций на премию «Оскар», сняли в 2002 году.